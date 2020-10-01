صور.. نبيلة مكرم: اتكلم مصرى مبادرة وطنية تتحدى حرب الهوية

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الخميس، الإطلاق الرسمى لمبادرة "اتكلم مصرى" ودخولها حيز التنفيذ، وهى المبادرة ذلك إيمانا من الوزارة بأهمية ربط أبناء المصريين بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة والأمن القومى، وأيضا ترسيخ مفهوم الهوية المصرية فى نفوس أبناء مصر حول العالم.





وخلال كلمتها فى فعالية إطلاق المبادرة، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: "إننا الآن فى شهر أكتوبر شهر الانتصارات والفخر للدولة المصرية"، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تولى اهتماما كبيرًا لأبناء الجيلين الثانى والثالث لتنمية روح الولاء والانتماء.

وتابعت: "لقد اكتشفنا أنه فى الخارج كل العمليات الإرهابية فى الخارج منفذيها من أبناء الجيلين الثانى والثالث من كاف الجنسيات، وبدأنا البرامج حتى لا يتم استقطابهم لهذه الأفعال، لو خلال هذه الزيارات لأبنائنا وجدنا أبنائنا لديهم مشكلة فى اللغة العربية المصرية".

وأوضحت وزيرة الهجرة أن اليونانيين والقبارصة تعلموا اللغة العربية ولديهم ولاء لمصر كبير ومحتفظين به حتى الآن، واستعرضت مقطعًا مصورًا لعدد من السيدات القبارصة اللواتى عشن فى مصر بالماضى، إذ وجهن كلمات رقيقة إلى مصر وشعبها وقيادتها السياسية باللهجة المصرية، فى إشارة إلى أهمية التمسك باللهجة المصرية وضرورة حث الأجيال الجديدة على ذلك.

وشددت الوزيرة على أن تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية هى جسر هام للتواصل مع الأجيال الشابة بالخارج والتعرف على التحديات التى يواجهها وطنهم فى مختلف الجوانب، وغرس بذور الوطنية والانتماء، ليس فقط للأبناء وإنما أيضًا للأسر ليساعدوا الأبناء على تنمية اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكدت أن مصر تواجه العديد من الحروب، ولكن حرب طمس الهوية خطيرة جدا لمحوها ومحو كافة الإنجازات التى تقوم بها الدولة، مشيرة إلى أن شبابنا يريد من يتحدث إليهم لكى يتحصنوا ضد حرب الهوية، مضيفة أن اللغة المصرية والهوية مرتبطين ببعض جدا، إذ أنها الوسيلة لنقل التاريخ وتوصيل الحقائق، لافتة إلى أن وزارة الهجرة ترجمت مسلسل "الاختيار" وفيلم "الممر" ولكن هذا جزء بسيط لأن الترجمة لن توصل المعنى الحقيقى كما توصله اللغة العربية.

وأشارت إلى أن اللغة الأجنبية إضافة جيدة للشخصية، ولكن يجب ألا تفقدك لغتك وهويتك، ويجب أن تعيش بالمصرى بكل عادته وتقاليده، مؤكدة أن مبادرة "اتكلم مصرى" مبادرة وطنية خالصة تتحدى حرب الهوية وتضم أبناء مصر فى حضن وطنهم.

جدير بالذكر أن مبادرة " اتكلم مصرى" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية فى أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصرى البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، فى شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كى نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.