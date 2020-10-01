حزب أبناء مصر يقود قائمة انتخابية فى شرق الدلتا

قال الدكتور محمد والى، أمين عام حزب أبناء مصر، إنه يقود المعركة النتخابية فى شرق الدلتا بمعاونة اللواء إبراهيم فلاح أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار التنسيق بين أمناء المحافظات.





جاء ذلك فى إطار استعدادات حزب أبناء مصر، لخوض الانتخابات البرلمانية، وعلى هامش الإجتماع الذى عقد بالأمانة العامة للتنظيم والذى ضم عددا من القيادات التنظيمية. وأضاف والى أنه يجرى تجهيز قاعه غـرفة عمليات مركزية لإدارة الحملة الانتخابية للحزب بمدينة الزقازيق وتجهيزها بكل الاجهزة اللازمة، ووضع اللمسات الاخيرة للخطة التنفيذية للحملة. وأضاف والى بأنه سيقوم بعد اجتماعه بأمناء الحزب بالمحافظات المشاركة بالقائمة الانتخابية للحزب بتوزيع الأدوار التنظيمية، على أن يتم الانتهاء من كل الترتيبات الخاصة بالحملة الانتخابية للقائمة قبل نهايةالاسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه سيقوم بعدد من الزيارات السريعة لمحافظات قائمة أبناء مصر للوقوف على آخر الاستعدادات الجارية لخوض انتخابات مجلس النواب.

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