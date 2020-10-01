وزير العدل يصل مقر محكمة شبين القناطر لافتتاحها

وصل المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الخميس، مقر محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لافتتاح مقر المحكمة، الذى تم تطويره ضمن خطة الوزارة لتطوير كل مقرات المحاكم المختلفة.





وكان فى استقبال وزير العدل، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار صبرى البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية. يتبع مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية محكمة شمال القليوبية الابتدائية، وتبلغ مساحته نحو 3000 متر تقريبًا، ويتكون من دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية، ملحق بالمبنى جزء خاص بمحكمة الأسرة.

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