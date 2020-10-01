صور.. وزير الإعلام يدعو لطرح أعمال درامية على تطبيق مبادرة اتكلم مصرى

قال الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد دوما على ضرورة العمل للحفاظ على الهوية المصرية وبناء شخصية الإنسان المصرى، وهذا ما تهدف له مبادرة "اتكلم مصرى".





ودعا هيكل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للتعاون فى طرح أعمال درامية مصرية على موقع وزارة الهجرة والتطبيق الإلكترونى "اتكلم مصرى" حتى تصل الدراما المصرية للمصريين بالخارج من خلال المنصات المتعددة.

وأعرب الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام خلال كلمته بفعالية إطلاق مبادرة "اتكلم مصرى،" عن فخره بالمشاركة فى مبادرة "اتكلم مصرى"، وقال: "إنها تأتى فى توقيت فارق نواجه فيه حربا شرسة على الهوية المصرية بغرض النيل منها واستبدالها بهويات أخرى تضعف ارتباطنا بوطننا الغالى، ويستهدف فى هذه الحرب التى تخوضها الدولة المصرية شباب الأمة البلد وأجيالها الصاعدة، فوجب علينا جميعا الوقوف صفا واحدا أمام هذا المنحدر الخطير".

وجه وزير الإعلام الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لإطلاقها هذه المبادرة التى تهدف للحفاظ على اللغة العربية بطريقتها المصرية، مضيفا: "اللغة هى من ثوابت الهوية، وهى المعبر عنها، والحصن المنيع لترسيخ هويتنا المصرية فى نفوس أبناءنا بالداخل والخارج، وكان مهما ان نمد يدنا للأجيال الثالثة والرابعة من أبناء المصريين بالخارج ونوفر لهم المادة التعليمية التى تساعدهم على التحدث باللغة العربية باللهجة المصرية المتداخلة فى نمط الحياة اليومية".

وأضاف هيكل: "أنه أصبح يجد صعوبة فى التواصل مع اجيالنا الصاعدة فمنذ سنوات طويلة شعرنا بضعف فى التعليم مما أدى بنا للاستعانة بنظم تعليمية متعددة لم تضع اللغة العربية على رأس أولوايتها مما جعلنا أمام مشكلة حقيقية مع اجيالنا الصاعدة فقد فقدنا الاتصال شريحة من أولادنا فى المجتمع بسبب تحدثهم لغات عصرية مختلفة تهدم ثوابت لغتنا".

كما رفض وزير الإعلام تلك الدعوات التى تروج لنفى علاقتنا باللغة العربية، لكن مصر هى أصل اللغة العربية، فاللغة العربية هى من تنتمى لمصر وليس العكس، مضيفا أن تراجع الدراما المصرية والتى كانت تمثل وسيلة للتواصل بين الأجيال، أدى بنا لفقد القدرة على تصدير اللغة لاولادنا.