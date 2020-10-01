الصناعات الغذائية تصدر أول دليل سلامة لمنشآت اللحوم والدواجن

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الخميس، إصدار أول دليل خاص بسلامة الغذاء لمنشآت تجهيز اللحوم والدواجن، بالتعاون مع مشروع "مزارع"، فى إطار الندوة الإلكترونية التى نظمتها الغرفة والمشروع.





مشروع "مزارع إلى مزارع" مقدم من منظمة لأندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية Land O lakes، وشارك فى الندوة الخبيرة الأمريكية المتطوعة كرستين تيستا، والمهندس حسام حبيب، مدير مشروع "مزارع إلى مزارع"، والمهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمود البسيونى، المدير التنفيذى للغرفة، وعدد كبير من الأعضاء.

وفى بيان رسمى، أكد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أنه تم عرض الدليل العملى للتحكم فى مخاطر الأغذية المعروفة والمتوقعة لمنشآت تجهيز اللحوم والدواجن، خلال الندوة، وتناول الدليل عددا من المحاور من أهمها التحكم بالمخاطر ومكافحة الآفات والنظافة وإجراءات التشغيل الموحد للمرافق الصحية.



وشدد الجزايرلى على أهمية رفع وعى قطاع الصناعات الغذائية بأساسيات سلامة الغذاء، لما له من أثر بالغ على تعزيز تنافسية القطاع، وأنه سيتم العمل فورا على ترجمة الدليل والذى يعد الأول من نوعه فى مصر للغة العربية، وتعميمه على أعضاء الغرفة، مشيرا إ إلى استمرار التعاون مع المشروع لاصدار سلسلة من الدلائل العلمية والتطبيقية وتنظيم ورش العمل بهدف تحسين سلامة الغذاء والبيئة الإنتاجية للصناعات الغذائية

أضاف، أن الغرفة تتبنى قضية سلامة الغذاء باعتبارها واحدة من أهم القضايا الحيوية التى تعمل الغرفة جاهدة على زيادة الوعى بها، خاصة على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق والتعاون الكامل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء مؤكدا استمرار الغرفة فى الاستعانة بالخبرات العالمية والوطنية للتعرف عن قرب على المعايير الدولية المطبقة فى المنشآت الصناعية والعمل على نقلها وتطبيقها على مستوى أعضاء الغرفة.