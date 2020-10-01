التجمع يدعو للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر

دعا حزب التجمع، اليوم الخميس، أعضاءه وكل جموع الشعب المصرى للمُشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، غدا الجمعة، فى الميادين الرئيسية بالمحافظات، موضحا أن ذلك يأتى اتساقا مع موقف الحزب الحاسم ضد جماعات "التأسلم السياسى"، وتأكيدا لرفض محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصرى والدولة.





وطالب الحزب، فى بيان رسمى، اليوم، أبناء محافظات القاهرة الكبرى بالمشاركة فى الفعالية الرئيسية أمام المنصة فى طريق النصر بمدينة نصر، كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصرى المستمر منذ ثورة 30 يونيو، ورفض الجماعات الإرهابية والداعمين لها. وجدد "التجمع" الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسى فى جهوده لحماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.

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