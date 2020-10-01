صور.. نبيلة مكرم: تعلم اللغة العربية جسر مهم للتواصل مع شباب مصر بالخارج

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية هما جسرا هاما للتواصل مع الأجيال الشابة بالخارج والتعرف على التحديات التى يواجهها وطنهم فى مختلف الجوانب، وغرس بذور الوطنية والانتماء، ليس فقط للأبناء وإنما أيضًا للأسر ليساعدوا الأبناء على تنمية اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية.





وأوضحت نبيلة مكرم خلال كلمتها فى فعالية الإطلاق الرسمى لمبادرة "اتكلم مصرى" ودخولها حيز التنفيذ، اليوم الخميس، أن مصر تواجه العديد من الحروب، ولكن حرب طمس الهوية خطيرة جدا لمحوها ومحو كل الإنجازات التى تقوم بها الدولة، مشيرة إلى أن الشباب يريد من يتحدث إليهم لكى يتحصنوا ضد حرب الهوية.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن اللغة المصرية والهوية مرتبطين ببعض جدا، إذ أنها الوسيلة لنقل التاريخ وتوصيل الحقائق، لافتة إلى أن وزارة الهجرة ترجمت مسلسل "الاختيار" وفيلم "الممر" ولكن هذا جزء بسيط لأن الترجمة لن توصل المعنى الحقيقى كما توصله اللغة العربية.

وحضر افتتاح المبادرة العديد من الكتاب والصحفيين والفنانين، وكان من أبرز الحضور الكاتب هانى لبيب رئيس تحرير دوت الخليج، وإسلام الغزولى، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، وعضو المكتب السياسى، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والفنان محمد صبحى، والكاتب مفيد فوزى.

وخلال كلمته فى افتتاح المبادرة، وجه الفنان محمد صبحى، ضيف شرف الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لإطلاقها تلك المبادرة التى تستكمل بها مواجهة الحفاظ على الهوية المصرية، فى ظل محاولات لتفريغ مجتمعنا من هويته، مشيرا إلى ضرورة تقديم أعمال فنية راقية تساعد على الحفاظ على الهوية المصرية.

فيما قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، خلال كلمتها فى افتتاح المبادرة: "نفخر بالعمل مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت قيادة السفيرة نبيلة مكرم صاحبة الرؤية لهذا المشروع القومى الرائد والتى تتبنى سيادتها من خلاله قضية هامة وهى تعليم الأطفال المصريين بالخارج اللغة العربية والحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المصرية، ومن هنا جاء حرصنا كمؤسسة رائدة تعمل على نشر المعرفة والثقافة على تطوير تطبيق اتكلم مصرى وفقا لأحدث طرق التعليم وإهدائه لوزارة الهجرة انطلاقا من سعينا فى دعم مجهودات الدولة فى ترسيخ الهوية المصرية لدى أجيالنا القادمة".

وأعرب الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، خلال كلمته فى افتتاح المبادرة، عن سعادته للمشاركة فى الفعالية، كما نقل إلى الحضور تحيات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وقال عزمى إن الهجرة تمثل بُعدا حضاريا فى كل زمان، وإنه على الجانب الآخر تعرض المهاجرين لاختلال ركن من أركان هويتهم، وهو أن تتبدل ألسنتهم الأصلية باللغات الأخرى، والجميع يعلم أن المصرى المقيم فى الخارج له دور بارز فى المجتمعات التى يعملون فيها وبينهم قامات يشار إليهم بالبنان، مشيدا بالمبادرة الواعدة، مؤكدا أنها تأتى دعما للجهود لربط الأطفال بالخارج لتعزيز انتمائهم وهويتهم، موجها الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على كل جهودها فى هذا الملف.

كما أعرب أسامة هيكل وزير الإعلام، عن فخره بالمشاركة فى مبادرة "اتكلم مصرى"، وقال خلال كلمته فى افتتاح المبادرة، إنها تأتى فى توقيت فارق تواجه مصر فيه حربا شرسة على هويتها بغرض النيل منها واستبدالها بهويات أخرى تضعف الارتباط بالوطن، مشيرا إلى أن هذه الحرب تستهدف شباب الأمة وأجيالها الصاعدة، فوجب على كل المصريين الوقوف صفا واحدا أمام هذا المنحدر الخطير.