صور.. التموين تعقد أولى ندوات التنمية المستدامة تحت عنوان جامعة الطفل

جاء ذلك برعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبإشراف العميد خالد شرف مساعد الوزير لشؤون قطاع التخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمى.

وتحدتث الدكتورة جينا الفقى المشرف على القطاعات العلمية والثقافية والمدير التنفيذى لجامعة الطفل بمصر، عن أهمية جامعة الطفل فى رسم الخريطة المستقبلية لعلماء الغد، والاستثمار فى عقول البشر، والنهضة التعليمية الجيدة لتتبؤ مصر مكانها الحقيقى ضمن ريادة العلم العالمى.

ويعد هذا حدث مهم للغاية برز فيه أهمية دور جامعة الطفل فى اكتشاف وتنمية مهارات الأطفال فى سن مبكرة، وتعد جامعة الطفل هى السبيل الوحيد لتخطى حاجز سنوات التعليم إلى الجامعة المناسبة مباشرة، وتحدثت الدكتورة جينا عن كيف ومتى وما مميزات الجامعة، وأساليب التعليم الجامعى للطفل طوال فترة التحاقه بالجامعة.

فاعليات الندوة ومثلها من ندوات قادمة تشكل الإطار التنفيذى للوزارة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.