الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة ورياح محملة بالأتربة على الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الجمعة، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس ما بين المائل للحرارة والمعتدل على السواحل الشمالية للبلاد نهارا، لطيفا ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. ويبقي الطقس حارا نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدلا ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. أما على محافظات الصعيد يبقى الطقس شديد الحرارة نهارا لطيفا ليلا والرياح معتدلة تنشط على أقصى الجنوب مثيرة للرمال والأتربة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 23، والسواحل الشمالية 29 للعظمى، و24 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 28، وشمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، وجنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 27 درجة.