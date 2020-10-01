أمين دير القديسين : لن نتدخل بأى شكل فى الانتخابات المقبلة

أكد القمص صرابامون الشايب، أمين دير القديسين بمدينة الطود فى الأقصر، أنه لن يتدخل نهائيا لا من قريب أو بعيد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى اعتذاره عن عدم مقابلة جميع المرشحين.





وأوضح أمين دير القديسين، فى بيان رسمى، اليوم الخميس، أنه لن يتدخل فى قرار ذهاب المسيحيين إلى الانتخابات أو عدم ذهابهم، لأن ذلك من اختصاص مؤسسات المجتمع المدنى. وأضاف: "لابد أن نتعلم من أحداث التاريخ السابقة، ونتفرغ لرسالتنا الروحية الحقيقة مع كامل احترامى وتقديرى ومحبتى للجميع".

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