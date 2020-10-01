رئيس باكستان: دور مصر السياسى عنصر توازن واستقرار على الصعيد الدولى

استهل الرئيس الباكستانى، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، اللقاء بالإشادة بقوة العلاقات الثنائية مع مصر، وتطلع الجانب الباكستانى لتعزيز وتطوير مختلف أوجه مجالات التعاون بين البلدين، مُشيداً بالدور الرائد لمصر على مستوى الشرق الأوسط والعالم الإسلامى وثقلها السياسى على الساحة الإفريقية.
كما ثمن دور مصر السياسى المهم باعتبارها عنصر توازن واستقرار على الصعيد الدولى، مؤكداً حرص بلاده على تطوير أُطر التعاون السياسى بين الجانبين وترفيعها.
كما أثنى رئيس جمهورية باكستان الإسلامية على الدور الرائد والتنويرى للأزهر الشريف، خاصة فى مجال مكافحة الأفكار المتطرفة وتقديم التفسير الحقيقى للإسلام، مؤكدا ترحيب الجانب الباكستانى بتعزيز دور الأزهر الشريف فى البلاد لما له من مكانة كبرى فى باكستان على المستويين الرسمى والشعبى، وموجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على دوره الهام.
من جانبه، أعرب السفير طارق دحروج عن أهمية العمل على تعزيز التعاون المصرى الباكستانى، مُستعرضًا فى هذا الصدد عددًا من المبادرات لدفع أوجه التعاون الثنائى من بينها على سبيل المثال، زيادة الإسهام المصرى فى قطاع التشييد والبناء الباكستانى، وكذا إمكانية دراسة إنشاء مركز إقليمى للتعاون التكنولوجى على المستوى القارى بين آسيا إأفريقيا فى مصر.
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