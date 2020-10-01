وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم الخميس، عقدا مع الاتحاد المكون من Energya power-Telecom solutions&"Xian Electric Engineering Co,and XD-EGMAC لإنشاء مشروع محطه محولات حوش عيسى جهد 220/66/11 ك.ف بمنطقة كهرباء اسكندرية و غرب الدلتا، لمجابهة زيادة الأحمال بمحافظة البحيرة.





وأوضحت مشالى أن العقد يتضمن إنشاء مشروع محطه محولات حوش عيسى جهد بمهمات جهد 220&66 ك.ف من النوع المعزول بالغاز "GIS" سعة "2×175+4×40" م.ف.أ شاملة المحولات 175م.ف.أ وربطها بالشبكة على جهد 220ك.ف . وأضافت رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن المشروع يهدف إلى توفير التغذية الكهربية المطلوبة للمنطقة الصناعية بحوش عيسى والمنطقة السكنية بصحراء البوصيلى برشيد ودعم الشبكة القومية لمجابهة زيادة الاحمال بمحافظة البحيرة. وأوضحت مشالى أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 250 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد. وتأتى هذه الأعمال تأكيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفى إطار الجهود الضخمة التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكهرباء: 250 مليون جنيه لإنشاء محطة محولات حوش عيسى بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.