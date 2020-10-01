وزير العدل يوجه بطلاء جميع المحاكم بلون واحد ورفع العلم

افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل، مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره، وذلك فى حضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من قيادات الوزارة ورجال القضاء والمحامين.





تأتى أعمال تطوير المبنى تنفيذا لخطة وزارة العدل فى تجديد ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين. وتم أيضا افتتاح مأمورية شهر وفرع توثيق مميكن داخل المحكمة، وذلك فى إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها، لتسهيل الخدمة على المواطنين. ووجه الوزير، وفقا لبيان صحفى، إلى توحيد طلاء واجهات جميع المحاكم ليكون باللون البيج المطعم بالبنى، وعليها شعار الوزارة، واسم المحكمة، وضرورة رفع العلم فى أعلى مبنى كل محكمة، والحفاظ على ماتم إنجازه من تطوير، وتحديد شخص مسئول عن ذلك، وأوضح أنه ستكون هناك متابعة من الوزارة فى هذا الأمر . وفى نهاية اللقاء هنأ الوزير الحضور ببدء العام القضائى وتمنى التوفيق للجميع.

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