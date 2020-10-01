فيديو.. محافظ القاهرة يشهد تدشين مبادرة أهلا مدرستى

شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الخميس، تدشين مبادرة "أهلا مدرستى" التى تقدمها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأهدى محافظ القاهرة 2000 شنطة مدرسية للأسر الأولى بالرعاية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية خلال وذلك فى الاحتفالية التى أقيمت بحديقة الفسطاط بحى مصر القديمة.



وقال محافظ القاهرة إن هذه المبادرة تتم بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، وتشمل قيام 38 إدارة اجتماعية بتوزيع مستلزمات المدارس "الشنط، والادوات المدرسية، والزى المدرسى" على كل أحياء العاصمة، بالإضافة إلى نشر معارض بيع المستلزمات المدرسيه بأسعار مخفضة فى كل الأحياء للتخفيف عن أولياء الأمور.



كما أصدر المحافظ تعليماته خلال الحفل بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية الازمة للطلاب، مشددا على عدم إعلان أسماء هؤلاء الطلاب حفاظا على مشاعرهم.

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على توفير اقصى رعاية للمواطنين خصوصا الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن تلك المبادرات تدل على روح التكافل والمودة التى تربط بين المصريين والذى يساعد الشعب المصرى على تخطى جميع الصعاب وهو ما بدا واضخا خلال أزمة كورونا.



وأشاد خالد عبد العال بدور الجمعيات الأهلية النشطة فى تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كل المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا.



شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الشرقية والغربية والشمالية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، ومحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.