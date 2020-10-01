فرج عامر يطالب الحكومة بخفض أسعار الغاز والكهرباء لمختلف الصناعات

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحات له اليوم الخميس، إن وزراء الكهرباء والبترول والصناعة وعدوا اللجنة أكثر من مرة باتخاذ هذه القرارات ولكن ذلك الأمر لم يحدث، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء لاتزال تؤثر سلبيا على مختلف الصناعات المصرية وجعلت بعض الصناعات فى حالة صعبة وسيئة للغاية لدرجة أنها اتجهت من تحقيق الأرباح لتحقيق الخسائر.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب من لجنة تسعير الطاقة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إعادة النظر مجددا فى أسعار الطاقة للصناعة المصرية من الغاز والكهرباء استحابة لمطالب أعضاء مجلس النواب بصفة عامة وأعضاء لجنة الصناعة بصفة خاصة ورجال الصناعة، موضحا أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر اتخاذ الحكومة لمثل هذه القرارات التى نأمل أن تكون لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التى تقدموا بها للجنة الصناعة بالبرلمان عدة مرات خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار لتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.

وقال فرج عامر إن هناك صناعات استراتيجية حكومية كبرى ومشروعات داخل قطاع الاعمال العام ومشروعات صناعية تابعة للقطاع الخاص تواجهه أزمات مزمنة بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء والغاز متسائلا: "لماذا لايتم حل هذه الأزمات الطاحنة داخل هذا المشروعات الوطنية خصوصا وأن وزارتى البترول والكهرباء تتبعان للحكومة وأن الغالبية من المشروعات التى تواجه الأزمة أيضا تابعة للحكومة ؟"

واستطرد: والقضية حكومة داخل حكومة ويجب أن يجلس رئيس مجلس الوزراء مع وزيرى البترول والكهرباء للتوصل لحلول عاجلة لهذه الأزمات حتى تستعيد المشروعات الصناعية عافيتها، خصوصا فيما يتعلق باستعادة مكانتها الكبيرة السابقة فى مجال تصدير منتجاتها لمختلف دول العالم.

وأكد عامر أن غالبية دول العالم تدعم صناعاتها الوطنية، مشيرا إلى أن دعم ومساندة الصناعات الوطنية المصرية سوف يجعل منتجاتها قادرة على المنافسة الحقيقية داخل الأسواق العالمية من خلال زيادة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وتابع أن مصر ولأول مرة فى تاريخها أصبحت من الدول المصدرة للغاز والكهرباء فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى أولوية قصوى لمواجهة المشكلات التى تواجه الصناعات الوطنية المصرية، مشيرا إلى أنه فى مقدمة هذه المشكلات المزمنة والمستمرة التى تواجه قطاع الصناعة المصرية التابعة للحكومة والقطاع الخاص الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء والغاز.