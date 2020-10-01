تعاون بين العربية للتصنيع وهواوي لإعداد كوادر بشرية مدربة في مجال التحول الرقمي

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات .

جاء هذا خلال مباحثات العربية للتصنيع وشركة هواوي للتكنولوجيا، التي تعد احدي الشركات العالمية الرائدة في مجالات التحول الرقمي والتدريب في مجالات الإتصالات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية وانترنت الأشياء.

في هذا الصدد أشار"التراس" إلي تطلع الهيئة العربية للتصنيع لعقد شراكة وتعاون مع شركة "هواوي" لتطوير الكوادر في مجال التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية التي سيتم تقديمها للمواطنين بالنظام الرقمي، إلي جانب اتخاذ القرارات من خلال منظومة الذكاء الإصطناعي والسحابة الإلكترونية وإنترنت الأشياء.

وأوضح "التراس" أن مباحثات اليوم تمت في إطار الإجراءات التنفيذية لبدء البرامج التدريبية لأكاديمية التدريب بين العربية للتصنيع وشركة هواوي العالمية لتدريب وتأهيل كوادر شبابية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والرقمنة، بالإضافة إلي أمن المعلومات والشبكات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات ،والحوسبة السحابية وتطبيقاتها بإستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية، مشددا علي أهمية التعاون لتفعيل استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف أنه تم بحث دراسة تنفيذ البرامج التدريبية للطلاب المتفوقين في مصر وافريقيا لتوفير كوادر فنية عالية الجودة في مجال الإتصالات والمعلومات لمصر والمنطقة العربية والإفريقية، لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات.

وأعرب "التراس" عن ثقته الكبيرة في الشباب المصرى القادر علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفًا اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي و قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

من جانبه أكد "فينسينت صن" الرئيس التنفيذي لشركة هواوي العالمية علي أهمية الإستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في مجالات الرقمنة وتطوير تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات .

وأضاف أن مصر سوق استراتيجية مهمة لشركة هواوي ونحن حريصون علي دعمها في تنفيذ خطتها في التحول الرقمى ،موضحا أن "هواوي" ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي في مصر وتدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة.