مصرين يطالبون بمقاطعة تويتر بسبب حملات التحريض على العنف

وأبدى عدد من المصريين غضبهم من الموقع في ظل عدم وجود رقابة لما يتم نشره على الموقع، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة الوطن. تضامن رواد السوشيال ميديا مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف وافتقار المنصة العمل على المعايرة السامية. اقرأ أيضا: وجاءت التعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالآتي: أتضامن مع حملة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بسبب سماحه لبعض الصفحات بنشر حملات تحرض علي العنف. لا للعنف و عدم استقرار البلاد لا يوجد مبرر لتلك الدعوات إلا لعرقلة وشل حركة البناء فى المجتمع المصرى يجب ان تأخذ الدولة موقف صارم لايقاف كل مواقع السوشيال ميديا أو مراقبتها هذة الافعال لا تخرج الا من جماعات الاخوان المسلمين يجي اغلاق الموقع لتمويلة من جماعات الاخوان المسلمين و كان قد أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حذف 130 حسابًا رجح أن مصدرها إيران. وقال الموقع في بيان نشرته قناة "العربية"، "الحذف تم بسبب محاولة التشويش على النقاش العام حول المناظرة الرئاسية".

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