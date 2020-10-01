التنمية المحلية تحتفل بتدريب 125 متدربا بالمحليات.. صور

احتفل مركز سقارة اليوم، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالي واستفاد منها 125 متدربًا وهي تنمية قدرات العاملين في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال استشراف المستقبل ومؤشرات التنمية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالصناديق الخاصة والشئون المالية ومشروعات إدارة المواقف والساحات.



جدير بالذكر، أن الخطة التدريبية لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي الحالي 2020/2021 تتضمن 123 دورة لحوالي 4 آلاف متدرب، بإجمالي (40) أسبوعا تدريبيا، وتم خلال الخطة التدريبية استحداث 44 دورة جديدة.



وقام مركز التنمية المحلية بسقارة بوضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية للحفاظ على صحة وسلامة المتدربين.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لرفع كفاءتهم وتأدية الوظائف المكلفين بها بطريقة أكثر احترافية وتوليهم المسئولية والاعتماد عليهم وصقل مهاراتهم وتمكينهم من مسايرة التقدم التكنولوجي الذي تسير فيه الدولة حاليًا بما يساعد في تحسين آليات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

ولفت إلى أن الدورات التدريبية التى ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها، كما يتم ترشيح المتميزين من المتدربين لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم.