الكهرباء: 250 مليون جنيه لتنفيذ محطة محولات حوش عيسى

وقعت صباح اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع الاتحاد المكون من Energya power-Telecom solutions&"Xian Electric Engineering Co,and XD-EGMAC عقد لإنشاء مشروع محطه محولات حوش عيسى جهد 220/66/11 ك.ف بمنطقة كهرباء اسكندرية و غرب الدلتا ، وذلك لمجابهة زيادة الأحمال بمحافظة البحيرة.

أوضحت مشالى أن العقد يتضمن إنشاء مشروع محطه محولات حوش عيسى جهد بمهمات جهد 220&66 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS) سعة (2×175+4×40) م.ف.أ شاملة المحولات 175م.ف.أ وربطها بالشبكة على جهد 220ك.ف .

وأضافت أن المشروع يهدف إلى توفير التغذية الكهربية المطلوبة للمنطقة الصناعية بحوش عيسى والمنطقة السكنية بصحراء البوصيلى برشيد ودعم الشبكة القومية لمجابهة زيادة الاحمال بمحافظة البحيرة.

كما أضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 250 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهرًا من تاريخ توقيع العقد .

وتأتى مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات السيد رئيس الجهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .