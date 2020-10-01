أهم الأخبار: السيسي يقدم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد.. الذهب يتراجع 48 جنيها.. أسباب اختيار رئيس الأهلي لموسيماني

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

السيسي يلتقي أمير دولة الكويت.. ويقدم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس.. مزيد من التفاصيل هنا

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة ورياح محملة بالأتربة على الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الجمعة، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.. مزيد من التفاصيل هنا

خلال سبتمبر.. تراجع أسعار الذهب 48 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وخلال 30 يوما هي عمر شهر سبتمبر فقط، شهد جرام الذهب تراجعا كبيرا وصل لحوالي 48 جنيها لبعض الأعيرة، وفيما يلي يستعرض "دوت الخليج".. مزيد من التفاصيل هنا

اذربيجان تعلن تدمير محطة قطارات ومقتل مدني جراء قصف أرميني

أعلنت أذربيجان، اليوم الخميس، مقتل مدني وتدمير محطة قطارات في تارتار جراء قصف أرميني؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.. مزيد من التفاصيل هنا

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: مصر الاقتصاد الوحيد المرجح له أن ينجو من الركود بفعل كورونا

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020.. مزيد من التفاصيل هنا

تعرف على أسباب اختيار رئيس الأهلي لموسيماني

يعلن مجلس إدارة الأهلي اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.. مزيد من التفاصيل هنا