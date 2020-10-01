عاجل.. البرلمان يقر إبقاء لجانه النوعية بتشكيلاتها السابقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على الإبقاء على قوائم اللجان النوعية وهيئات مكاتبها كما هي دون إجراء الانتخابات، نظرا لتزامن انعقاد هذا الدور مع إجراء انتخابات المجلس الجديد.





وأكد على عبد العال، خلال الجلسة التى عقدت اليوم الخميس، أن هذا القرار الذى لجأ إليه هيئة مكتب المجلس وفقا للسوابق البرلمانية التى جرى العمل بها فى هذا الشأن. وأوضح عبد العال، أن دور الانعقاد السادس يأتى منقوصا، ويستمر فقط 3 أشهر فقط وبضعة أيام.

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