ننشر نص بيان مجلس النواب لنعى أمير الكويت الراحل

وألقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بيانا نعى فيه الأمير الراحل.

وجاء نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِـى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى "

(صدق الله العظيم)

الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر:

باسمكم جميعاً وباسمى، نتقدم بخالص العزاء للأمة العربية والإسلامية بوجه عام، ولشعب دولة الكويت الشقيق بوجه خاص، فى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الصباح، وذلك بعد مسيرة عطرة مليئة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

كما كانت قيادته الإنسانية الحكيمة سبباً رئيسياً وفعالاً فى استقرار دولة الكويت وتمتعها بالرخاء والرفاهية.

وإنى أدعوكم للوقوف دقيقـــة حــــداداً، وقراءة الفاتحــــــة ترحماً على روحه الطاهرة.

بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة

وتابع: مرة أخرى، نتقدم بخالص العزاء لشعب دولة الكويت العزيز، ونتمنى للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كل التوفيق والسداد فى سبيل استكمال مسيرة الفقيد الراحل.