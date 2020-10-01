النشرة المرورية .. تحذير من سلوك كوبرى أكتوبر وكثافة على الأوتوستراد

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عربيتك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى معتز عاطف، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأشار مراسل الراديو 9090، إلى ارتفاع الكثافة المرورية أعلى الأوتوستراد، وأعلى منطقة المرج.

وأضاف صابر أن محور 26 يوليو يعمل بشكل مرضى وطبيعى، كما تشهد منطقة الكنيسة ازدحاما لدى القادمين من المريوطية إلى المنيب.

وبالنسبة لمحافظة الجيزة تعمل كافة المحاور بها بشكل مرض، عدا محور شارع السودان لوجود منطقة أعمال عند محطة كوبرى الجامعة إلى فيصل سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة.

وحذر من سلوك محور صلاح سالم وخصوصا محور الفردوس لوجود الأعمال التطويرية لارتفاع الكثافة المرورية به خلال فترة الذورة المسائية.

وشدد صابر على عدم سلوك كوبرى أكتوبر لكثرة الأعطال به نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، أما فيما يخص الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة أو 15 مايو، تعمل بشكل جيد ومرضى.