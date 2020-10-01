فيديو.. الدكتور عبد الحميد يحيى يروى قصة نجاحه مع أيمن عدلى

وأضاف الدكتور عبد الحميد يحيى، خلال لقاء له ببرنامج أخبار مصر مع أيمن عدلى على التلفزيون المصرى، أنه تلقى القيم والمبادئ الأساسية بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، مشيرا إلى أن اللغة العربية أخذت جزءا كبيرا من اهتمامه، نظرا لحفظ والده للقرآن الكريم.

وقال عبد الحميد، إن والده ساعده على حفظ القرآن الكريم مجودا، متابعا: "كبرنى بدرى" مما ساعده على اجتياز كثير من مصاعب الحياة.