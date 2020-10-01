عبد العال يحيل 7 قرارات جمهورية للجنة التشريعية بالبرلمان

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، 7 قرارات جمهورية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها.





وجاءت القرارات المحالة على النحو التالى: قرار رئيس الجمهورية رقم 443 بشأن الموافقة التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن العليم الأساسى مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة. كما أحال رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية، وقرار الرئيس رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلى الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربى بما قيمته 630 مليون دولار أمريكى. وأحال "عبد العال" قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشان التعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك قرار الرئيس رقم 557 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى العربى، وقرار الرئيس رقم 558 بشان الموافقة على التوافق بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركى ومنع الازدواج الضريبى.

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