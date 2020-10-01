الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد تقديم واجب العزاء في أمير...

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دولة الكويت إلى أرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقدم الرئيس، خلال اللقاء، العزاء والمواساة للشيخ نواف الصباح ولأعضاء الأسرة الكريمة الحاكمة في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معبراً عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

ومن جانبه، أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من الرئيس، والتي تأتي امتداداً للعلاقاتالتاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.