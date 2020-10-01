مصر تتقدم ٣ مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافا حول تقدم مصر ٣ مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية.

وقال المركز إن معهد فريزر الكندي أصدر في سبتمبر 2020 تقريرًا بعنوان "الحرية الاقتصادية في العالم"، ووفقًا لأحدث بيانات توافرت في 2018، فقد نجحت مصر في التقدم 3 مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك بتحسُّن ترتيبها في 3 مجالات؛ متقدمة 41 مركزًا في مجال "سهولة النفاذ إلى الأموال"، و12 مركزًا في مجال "حرية التجارة الدولية"، ومركزًا واحدًا في مجال "التشريعات التنظيمية".

وأوضح أن هذا ولا تزال هونغ كونغ تتصدر ترتيب الدول على المؤشر، في حين جاءت فنزويلا في ذيل قائمة دول المؤشر، لتأتي كل من نيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة ضمن الدول الأعلى تصنيفًا على المؤشر، مقابل الكونغو، وليبيا، والسودان ضمن الدول الأقل تصنيفًا على المؤشر.