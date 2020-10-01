عميد شريعة الأزهر: المواطنة هى الانتماء والولاء بين المواطن والدولة

أكد الدكتور سيد مرجان عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، أن المواطنة هى العلاقة بين الفرد والدولة، بموجب القانون الذى يحدده النظام السياسى فى تلك الدولة، وتتمثل هذه العلاقة فى الحقوق والواجبات لكل من الدولة والفرد المدنى، كما أن المواطنة تعنى الانتماء والولاء بين المواطن والدولة، وتضمن للفرد الحقوق السياسية الكاملة، ومنها حقه فى الحماية وتأمين سلامته.





جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها مرجان اليوم فى إطار فعاليات المعسكر التدريبى لمنسقى فروع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمحافظات، بمركز الخدمة والنشاط بميامى.

وأوضح المقومات الأساسية التى تقوم عليها الدولة،وأهمية المواطنة، مشيرا إلى أن النبى صلى الله عليه وسلم، منذ أن دخل المدينة آخا بين المواطنين المهاجرين والأنصار، وكتب الوثيقة بينه وبين اليهود.

وأشار إلى أن الحقوق المدنية مكفولة للمواطن بموجب القانون، والحق فى التعبير والانتماء الحزبى، والحرية المسؤولة دون الحرية المطلقة، التى تدعو للفوضى والتخريب، وإيذاء الآخر.

وأضاف أن الدستور كفل للأفراد المواطنة الاجتماعية السليمة، والاستقرار ودعم الأمن والأمان، وتكامل سلطات الدولة الثلاث "التشريعية، القضائية، البرلمانية"، والتى تحمى مهام تلك السلطات، وتفصل بينها بما يحمى حقوق المواطنة.

واستعرض مرجان الأسباب التى تؤدى إلى الإرهاب والتطرف وأهم مظاهره وسماته، مؤكدا على أهمية دور الأزهر والإعلام فى محاربة التطرف.