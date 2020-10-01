برعاية السيسى.. الداخلية تهدى حقائب مدرسية لطلاب المناطق الأكثر احتياجا

أهدت وزارة الداخلية، حقائب مدرسية لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، مساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.





أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة بالمناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، واضطلع قطاع المشروعات والتنمية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتحهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ"المناطق الأكثر احتياجاً- دور الأيتام- ذوى القدرات الخاصة" على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد". يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.

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