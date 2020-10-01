شكرى يبحث مع نظيره المجرى تطوير العلاقات الثنائية

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الخميس، بيتر سياراتو، وزير الخارجية والتجارة المجرى بمقر وزارة الخارجية، بالقاهرة، لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى شتى مجالات التعاون بين مصر والمجر.





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