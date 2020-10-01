ساحة للإرهابيين .. مصريون يدعون لمقاطعة تويتر

دعوات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، لمقاطعة تويتر، جاءت بعد دعمه الشديد لجماعات الإرهاب والشر، وأصبح ساحة لممارسة أنشطتهم الداعية للدمار والفوضى دون رقيب، وسمح لهم بنشر كل ما يريدون من تغريدات، وتجاهل القواعد العامة لمنع نشر ثقافة العنف.

الغريب أن تويتر هو الساحة الأكبر لجماعة الإخوان الإرهابية وداعميها، وباقي الجماعات الإرهابية، ويسمح الموقع بنشر الدعوات بجانب الهاشتاجات، بل ويسمح بأن تتصدر البحث عليه، مقابل المال، ما يعد مخالفة صريحة لسياسة الموقع والتى - من المعلن - ترفض التغريدات التى تحث على العنف بمختلف أشكاله، أو التى تحرض على الإرهاب والكراهية.

وبالنظر إلى موقع تويتر، نجد أن هناك المئات من التغريدات تدعم الأفكار الإرهابية وتناهض استقرار الدول وتحث على التظاهر واستخدام السلاح.

وتجاهلت إدارة "تويتر" تلك التغريدات بالإضافة إلى ما تنشره الحسابات المجهولة من حملات تظهر وقت الدعوة لإثارة الفتن، ما يمنح الجماعات الإرهابية الفرصة لتكرار دعواتها من خلال حسابات مجهولة، من أجل الدولارات المدفوعة لتصدر "الهاشتاجات" المحرضة للعنف والمسيئة للدول، في الوقت الذى يحجب فيه الموقع الكثير من الحسابات المناهضة لهذه الحسابات المشبوهة.

ما حدث عبر الموقع دعا نشطاء للدعوة لمقاطعة موقع تويتر، مؤكدة أنه يرفع شعار الساحة لمن يدفع أكثر، وكان رد الفعل من الموقع العالمى بحجب تلك التغريدات، ولم يسمح بنشر الآراء المختلفة كما يدعى أنه يفعل ضمن سياسته.