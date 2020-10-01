المصريين الأحرار يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر فى الميادين

دعا الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليوم الخميس، جموع أعضاء الحزب بالمحافظات للمشاركة فى الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، تأكيدًا ودعمًا وتجديدًا للتفويض الرئيس من أجل الوصول إلى مصر التى نحلم بها.





يأتى ذلك تزامنًا مع إحياء الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، وتأييدًا ودعمًا للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى. وبحسب بيان، اليوم، وجه رئيس حزب المصريين الأحرار بضرورة المشاركة الوطنية فى احتفالات المنصة غدا، بالإضافة للنزول إلى الميادين رافعين الأعلام مؤيدين لرئيس مصر وداعمين لمؤسساتنا الوطنية. وأشار إلى أن جموع مقرات الحزب بالمحافظات تتزين بالأعلام وتبث الأغانى الوطنية.

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