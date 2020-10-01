استخراج 486 رخصة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية

أكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ان هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة وازالة العقبات امام المربيين والمنتجين وفي هذا السياق.

وقال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ان القطاع أصدر تقريرا يتضمن نشاطه خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر يتضمن :

إصدار عدد 486 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة مع الإلتزام التام بكافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات،

كما تم الموافقة على تسجيل عدد 156 تسجيلة مخاليط اعلاف ومركزاتها واضافاتها ما بين أعلاف ماشية ودواجن وأسماك منهم (82 تسجيلة محلية, 74 تسجيلة مستوردة) طبقًا للمعايير القياسية والعلمية التطبيقية والتى تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى ومناعى.

، كما تم إصدار خمسة موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة طبقًا لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.

وأضاف سليمان ان الإدارة العامة للتوعيه والإرشاد بالقطاع قامت بتكثيف الدور التوعوى والإرشادى ببعض المحافظات والإلتقاء مع صغار المربين على أرض الواقع للتعريف بالمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والوزارة، وأهميتها فى التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة فيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن، ومراكز تجميع الألبان، مع التأكيد على التيسيرات والفرص التمويلية وجوانب الدعم اللوجيستى والفنى التى تقدمها الدولة والوزارة للمربيين والمنتجين.

كما قامت اللجنة التنسيقية للدعم الفنى والمتابعة الميدانية بالقطاع بزيارات ميدانية لبعض مراكز تجميع الألبان فى بعض محافظات الوجه البحرى والقبلى لعمل الدراسات الفنية اللازمة للتطوير ورفع الكفاءة المراكز.

بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لبعض المستفيدين من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد لدراسة أى مشكلات تواجههم على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها فى مهدها.

وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ان القطاع أشرف على إعدام ما يقرب من 27 طن من إضافات الأعلاف الواردة إلى البلاد، وغير مطابقة للمواصفات القياسية والتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة من خلال لجان تضم ممثلين عن (شرطة البيئة والمسطحات المائية - المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - مديرية الزراعة المختصة)

قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتلقى شكاوى استفسارات المربين والمواطنين عن أرقام واتس أب (01558626681 - 01558626682)

لسرعة التواصل وتسهيل التعامل والإجراءات