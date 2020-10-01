الكشف على 500 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية نور حياة فى مطروح

ينظم صندوق تحيا مصر، على مدار اليوم وغدا، القافلة الإنسانية الأولى لتقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعى بالقرية، وتوفير المواد الغذائية ومستلزمات المدارس للأسر الأولى بالرعاية مـن أهالى القرية بالمجان، بحضور تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، وممثلو شركة إعمار مصر، تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين صندوق تحيا مصر وشركة إعمار مصر؛ لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة فى قرية سيدى عبد الرحمن بمحافظة مطروح.





وانطلقت قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، صباح اليوم، لإجراء الكشف الطبى على عيون 500 مواطن من القرية وذلك بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وهى المبادرة التى سبق وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ويتم من خلالها إعداد أول نظام قواعد بيانات للقوافل بهدف إحصاء حيوى، وديموجرافى لمشكلات ضعف الإبصار بمصر.

كما نظم صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إعمار مصر، معرض "دكان الفرحة" لتوزيع 6000 قطعة من الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية بقرية سيدى عبد الرحمن، ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 2000 مواطن تتاح لهم فرصة اختيار ثلاث قطع من الملابس التى تناسبهم.

ومع اقتراب دخول المدارس ولرفع أعباء تجهيزات الدراسة عن الأسر المستهدفة، تم توزيع 1000 شنطة مدرسية على طلاب المرحلة الابتدائية بالقرية تتضمن مجموعة من الأدوات المدرسية.

كما تضمنت القافلة الإنسانية توفير 1000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة بالهنا والشفا، فضلا عن توزيع مجموعة من أدوات النظافة والعناية الشخصية على 300 أسرة فى القرية، وذلك لتخفيـف أعباء المعيشة عـن كاهل أهالى قرية سيدى عبدالرحمن.





يشار إلى أن صندوق تحيا مصر قد وقع، الأسبوع الماضى، وإعمار مصر بروتوكول تعاون لتنفيذ مخطط التنمية المستدامة لقرية سيدى عبدالرحمن بمحافظة مطروح، ورفع مؤشر جودة الحياة العمرانية، والاجتماعية، والاقتصادية، والخدمية لسكان القرية، فى إطار تفعيل دور المسؤولية المجتمعية لإعمار مصر، واهتمامها بتحسين ظروف المجتمعات التى تعمل بها، وضمان وجود مرافق وخدمات تضمن حياة كريمة لسكان المنطقة، حيث تساهم إعمار مصر بمبلغ 20 مليون جنيه لدعم المرحلة الأولى للبنية التحتية والخدمية، المقدمة لسكان قرية سيدى عبد الرحمن التى يصل عدد سكانها إلى 4479 نسمة.



ويتضمن بروتوكول التعاون بين صندوق تحيا مصر وإعمار مصر تحسين كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لسكان قرية سيدى عبد الرحمن من خلال التطوير الإنشائى للوحدة الصحية بالقرية، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة لتقديم خدمة صحية مميزة لسكان القرية والنجوع المجاورة، فضلا عن الدعم الفنى للطاقم الطبى بالوحدة الصحية من خلال تنظيم زيارات شهرية لأساتذة متخصصين لعالج الأمراض الأكثر انتشارًا بالقرية وتوقيع الكشف الطبى على المرضى.

كما يتضمن البروتوكول تطوير وتجهيز مدرسة "معاذ بن جبل" الابتدائية، ورفع كفاءة منشآت المدرسة وإنشاء مبنى جديد، وتوفير الأثاث المدرسى، وتجهيز معمل الحاسب الآلى والتطوير التكنولوجى، وتجهيز مكتبة، ومعمل العلوم، بالإضافة إلى ملعب رياضى، ومنطقة ألعاب، وفى مجال تطوير البنية التحتية فسيتم تصميم وتنفيذ شبكة تجميع وصرف لمياه الأمطار بالقرية.