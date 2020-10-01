هيفاء أبو غزالة : يجب الاهتمام بكبار السن ومدهم بأدوات تقيهم من كورونا

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، بهذه المناسبة، بأن احتفال هذا العام له خصوصية كبيرة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى فرضتها دول العالم، بما فيها الدول العربية لاحتواء جائحة كوفيد -19، وذكرت أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أكد فى بيانه الصادر بتاريخ 28/6/2020، خلال اجتماع دورته الاستثنائية حول التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة "كوفيد -19"، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفئة كبار السن، وإعطائهم أولوية متقدمة فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة ومدهم بالأدوات التى تقيهم فى هذا الفيروس الخطير.

وقالت الدكتورة أبو غزالة، إن القطاع الاجتماعى بالأمانة العامة يقوم بتحديث الاستراتيجية العربية لكبار السن التى أقرتها القمة العربية فى تونس (مارس 2019)، لتتماشى مع ضمان حياة صحية وكريمة لفئة كبار السن خلال فترات الأمراض والأوبئة.

فى ختام تصريحها أعربت عن أملها فى انتهاء جائحة كوفيد -19، مؤكدة على مواصلة جامعة الدول العربية جهودها لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية فى الدول العربية ودول العالم.