وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، بهذه المناسبة، بأن احتفال هذا العام له خصوصية كبيرة فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى فرضتها دول العالم، بما فيها الدول العربية لاحتواء جائحة كوفيد -19، وذكرت أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أكد فى بيانه الصادر بتاريخ 28/6/2020، خلال اجتماع دورته الاستثنائية حول التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة "كوفيد -19"، على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفئة كبار السن، وإعطائهم أولوية متقدمة فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة ومدهم بالأدوات التى تقيهم فى هذا الفيروس الخطير.
وقالت الدكتورة أبو غزالة، إن القطاع الاجتماعى بالأمانة العامة يقوم بتحديث الاستراتيجية العربية لكبار السن التى أقرتها القمة العربية فى تونس (مارس 2019)، لتتماشى مع ضمان حياة صحية وكريمة لفئة كبار السن خلال فترات الأمراض والأوبئة.
فى ختام تصريحها أعربت عن أملها فى انتهاء جائحة كوفيد -19، مؤكدة على مواصلة جامعة الدول العربية جهودها لاحتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية فى الدول العربية ودول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيفاء أبو غزالة : يجب الاهتمام بكبار السن ومدهم بأدوات تقيهم من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.