دعما لضحايا السيول.. مصر ترسل خطوط إنتاج خبز ميدانية إلى السودان

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجها إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان فى رحلتها الثانية وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين فى أزمتهم الأخيرة.





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمساندة جمهورية السودان الشقيقة لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التى تضررت منها. وأكد عدد من المسؤولين السودانيين والذين كانوا فى استقبال الطائراتين عن عميق شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين. تأتى الجهود المصرية المستمرة تضامنا مع الشعب السودانى الشقيق والمتضرر من آثار السيول التى إجتاحت البلاد خلال الآونة الأخيرة.

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