القوات المسلحة: طائرتا نقل عسكريتان تتوجهان للسودان تحملان عددا من خطوط إنتاج...

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتين إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان في رحلتهما الثانية وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين في أزمتهم الأخيرة .

من جانبهم أكد عدد من المسئولين السودانيين والذين كانوا فى استقبال الطائرتين، على عميق شكرهم وامتنانهم للجهود المصرية الحثيثة ومساندتها المستمرة للسودان طوال فترة الأزمة ، وعلى مدار تاريخ طويل من العلاقات الراسخة بين البلدين.

تأتى الجهود المصرية المستمرة تضامنًا مع الشعب السودانى الشقيق والمتضرر من آثار السيول التي اجتاحت البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمساندة جمهورية السودان الشقيقة لمجابهة الآثار المترتبة على السيول التي تضررت منها.