زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للكويت ولقاء الشيخ نايف الجابر الصباح...

قدم سيادته الرئيس عبدالفتاح السيسى واجب العزاء والمواساة لأسرة الصباح الكرام في وفاة المغفور له الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقد عبر السيد الرئيس عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الاخوية الداعمة لمسيرة للعلاقات المصرية الكويتية، داعياً المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. من جانبه، اعرب الشيخ نايف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من السيد الرئيس، والتي تاتي امتداداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين.

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