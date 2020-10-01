وزيرة الصحة تعلن اطلاق 70 قافلة طبية بمحافظات الجمهورية ضمن مبادرة ”حياة...

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 70 قافلة طبية مجانية بدءًا من اليوم الخميس وحتى منتصف شهر أكتوبر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية. وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية اليوم بمناطق أبوشروف – مشندت مركز سيوة محافظة مطروح، الغنيمية مركز إدفو غرب محافظة أسوان، وعلى كيلانى مركز ببا محافظة بنى سويف، وطملأى مركز السادات محافظة المنوفية، والناصرية مركز فارسكور محافظة دمياط، والعمرة مركز أبوتشت محافظة قنا، ونجع الدير محافظة سوهاج، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، كما تم إطلاق قافلة طبية أخرى تستمر يومى 1 و2 أكتوبر فى منطقة إصلاح 3 مركز الصالحية محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى غدًا فى مناطق الرقة الغربية بجنوب العياط محافظة الجيزة، ووادى الحسوة 1 مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وشبراملس مركز زفتى محافظة الغربية، وذلك فى يومى 2 و3 من الشهر الجارى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومى 3 و4 من أكتوبر الحإلى بمناطق مزرعة الجبل الأصفر مركز الخانكة محافظة القليوبية، ومنشأة طنطأوى مركز سنورس محافظة ألفيوم، وأولاد جبارة مركز المنشأة محافظة سوهاج، وحازق مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وأبومسعود مركز العامرية محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومى 4 و5 أكتوبر بمناطق الغريب مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، ومركز طبى الشرفا بالمرج محافظة القاهرة، وبنبان قبلى مركز درأو محافظة أسوان، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى فى مناطق الأربعين 3 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وبطرس مركز شربين محافظة الدقهلية، وتل العمارنة مركز ديرمواس محافظة المنيا، وبولين مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، وذلك فى يومى 5 و6 من الشهر الجاري.

وتابعت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومى 6 و7 من الشهر الجارى فى منطقتى وادى فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبغداد مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، و11 قافلة طبية أخرى فى مناطق عدن مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وبنجر 24 مركز الحمام محافظة مطروح، والأعقاب الكبرى محافظة أسوان، والقلعة مركز دمنهور محافظة البحيرة، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، والبنك مركز كفر سعد محافظة دمياط، والغربينيات مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، والعقب مركز قوص محافظة قنا، وبنى منصور مركز البلينا محافظة سوهاج، وطنسا بنى مالو مركز ببا محافظة بنى سويف، والأسمرات 1 بالمقطم محافظة القاهرة، وذلك يومى 7 و8 من الشهر ذاته، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى يومى 8 و9 أكتوبر فى منطقة ألفرايحة مركز أولاد صقر محافظة الشرقية.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية فى يومى 9 و10 أكتوبر الجارى فى مناطق وادى الجوفة ووادى المرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، وبغداد مركز باريس محافظة الوادى الجديد، ومنشأة عبدالرحمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق الضبعسة مركز القرنة محافظة الأقصر، والشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونزلة سعيد مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وعرابة أبوعزيز مركز المراغة محافظة سوهاج، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، و83 مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وسلام مركز إطسا محافظة ألفيوم، وذلك فى يومى 10 و11 من شهر أكتوبر.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومى 11 و12 أكتوبر فى مناطق مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، والزيات مركز بلاط محافظة الوادى الجديد، وتوماس وعافية مركز نصر النوبة محافظة أسوان، إضافةً إلى 3 قوافل طبية أخرى يومى 12 و13 أكتوبر بمناطق أبوالمعاطى الباز مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، والإيمان ط مركز التحرير محافظة البحيرة، ونزلة عبيد محافظة المنيا، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمناطق بنى عدى مركز منفلوط محافظة أسيوط، وكومبرة بكرداسة محافظة الجيزة، ووادى سهب -الشيخ عواد مركز أبورديس- كاترين محافظة جنوب سيناء، ومرسى حميرة- أم الخير (ابرق) مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وذلك فى يومى 13 و14 أكتوبر الجاري.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية أخرى يومى 14 و15 من شهر أكتوبر الحإلى فى مناطق الجفيرة- زأوية العوامى مركز الضبعة محافظة مطروح، ونجع الحجر مركز درأو محافظة أسوان، والخفيج مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، والوادى مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وخنيزة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ووحدة التضامن بقرية يوسف السباعى مركز حى فيصل محافظة السويس، وكوم الصعايدة مركز ببا محافظة بنى سويف، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والغنيمية مركز فارسكور محافظة دمياط، وأحمد إسماعيل مركز أخميم محافظة سوهاج، ونجع الحجيرى مركز قفط محافظة قنا.