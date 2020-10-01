القومي للمرأة يقدم تدريبًا للسيدات والفتيات بقرية الروبي

نفذ المجلس بالتعاون مع بنك بلوم تدريبًا للسيدات والفتيات بقرية الروبى بمحافظة المنيا على ماكينات فرد للمخلفات النباتية لاستخدامها إما لإنتاج الكمبوست، أو لإنتاج الأعلاف الحيوانية

بالإضافة الى ماكينة أخرى لاستخراج المستخلصات من النباتات العطرية والطبية، تمهيدا لتملك المتميزات منهن، وبناء سلاسل قيمة مضافة، تخلق فرص عمل ليس فقط للمرأة ولكن للأسرة الريفية والمجتمع بأسرة بالإضافة الى تدريبهن على بعض مهارات التمكين الاجتماعى والصحة الإنجابية.

يأتي ذلك فى إطار حرص المجلس القومى للمرأة على دعم المرأة الريفية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وخاصة فى صعيد مصر.

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بتأهل لاعبة التنس الأرضى "ميار شريف" للدور الرئيسى من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس "رولان جاروس"، إحدى أكبر البطولات العالمية للتنس.

أعربت الدكتور مايا مرسي عن عميق سعادتها بالإنجاز التاريخي المشرف الذي حققته اللاعبة المصرية "ميار شريف" والذي يعد إنجازا رياضيا غير مسبوق للرياضة المصرية حققته امرأة مصرية شابة، متمنية لها مزيدا من النجاح والتألق فى المباريات المقبلة .