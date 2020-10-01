وزير الخارجية : العلاقات بين مصر والمجر شهدت تطورا كبيرا منذ 2014

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية المجرية شهدت تطورا ملحوظا منذ عام 2014، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر للمجر على المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين.





وفى مؤتمر صحفى مُشترك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، اليوم الخميس، أضاف شكرى، أنه بحث فرص زيادة الاستثمارات وتحديث عربات سكك الحديد، الأوضاع الإقليمية وعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبى والدعم المقدم من قبل المجر لمصر. وأوضح وزير الخارجية أنه عقد اتفاقيتين متعلقتين بمجالى الطاقة والتعليم مع نظيره المجرى، لإنشاء تعاون بين البلدين فى هذين المجالين، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين بمثابة البداية فقط فى طريق التعاون بين البلدين.

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