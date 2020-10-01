سامح شكرى : المجر تساهم فى دفع الاتحاد الأوروبى لتفهم تحديات مصر

وأوضح شكرى فى مؤتمر صحفى مُشترك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، أن المجر تساهم فى دفع الاتحاد الأوروبى لتفهم التحديات التى تواجهها مصر. من جهته، صرح وزير خارجية المجر، بأن أمن المجر مرتبط بأمن شمال إفريقيا، ومصر أهم دول تلك المنطقة.

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