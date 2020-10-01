عاجل .. شكرى : مصر لم ولن تفرط فى حقها بالمياه الإقليمية

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن تصريحات المسؤولين الأتراك حول مصر تثير الاستغراب، مشيرا إلى أن مصر لم ولن تفرط فى حقها فى المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية، وهى ملتزمة تماما بالقوانين الدولية للبحار.





واستنكر شكرى استمرار السيل من التصريحات المتضاربة حول مصر. وأضاف: "يجب أن يعرف الجميع أن مصر قادرة على رؤية مصالحها ورعايتها وأن الأجدر الحديث عن شىء آخر مثل احتضان عناصر إرهابية تعمل عن زعزعة الأمن فى مصر، أو التواجد العسكرى بدون أى وجه شرعى فى الدول العربية". وشدد وزير الخارجية على التزام مصر بميثاق الأمم المتحدة، ومراعاة كافة القوانين الدولية.

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