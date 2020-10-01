صور .. توقيع مذكرتى تفاهم بين مصر والمجر فى النفط والدراسات الدبلوماسية

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بأن ذلك يأتى فى إطار تعزيز العلاقات بين مصر والمجر. واستقبل سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الخميس، بيتر سياراتو، وزير الخارجية والتجارة المجرى بمقر وزارة الخارجية، بالقاهرة، لبحث الجوانب المختلفة للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى شتى مجالات التعاون بين مصر والمجر. وتناولت المباحثات مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية وسائر ملفات المنطقة، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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