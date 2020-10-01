وزير خارجية المجر : مصر أثبتت أنه يمكن وقف الهجرة غير الشرعية من البحر

قال بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى، إنه على الاتحاد الأوروبى تقديم دعم أكبر لمصر، مشيرا إلى أن أمن أوروبا يبدأ من شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن مصر أثبتت أنه يمكن وقف الهجرة غير الشرعية من البحر.





وفى مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، بالقاهرة، أكد سيارتو، أن مصر من أهم الدول فى هذه المنطقة، مشيرا إلى أن موجات الهجرة تشكل تهديدا صحيا وطبيا فى الوقت الحالى. وأعلن توقيع بلاده اتفاقية مع مصر بشأن استخدام الغاز المسال المصرى فى البلاد.

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