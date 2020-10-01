النشرة المرورية : سيولة بالأوتوستراد والنصر .. وزحام بكوبرى أكتوبر و15 مايو

قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية اليوم الخميس، وخاصة مع بداية الذرورة المسائية، فى آخر أيام الأسبوع، تشهد معدلات سير مرتفعة نسبيا تتراوح بين 70 و 75%، خاصة مع توافد المواطنين على مواقف الوجه البحرى والقبلى، لقضاء العطلة الأسبوعية غدا الجمعة.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن كافة المحاور فى الوجه البحرى تعمل بشكل مرضٍ، ما عدا بعض الأحجام فى محافظة الإسكندرية والغربية.

وأشار صابر إلى أنه فى محافظة الإسكندرية تنحصر الأحجام، فى محور قناة السويس، للقادم من محرم بك ومتجه لكورنيش الإسكندرية، وكذلك عند منطقة محور طريق أبو قير وعند منطقة كفر عبده وميدان الوزراة، وفى محافظة الغربية تنحصر الأحجام فى شارع الجلاء باتجاه الطريق الزراعى، بمدينة طنطا.

وألمح صابر إلى أن بعض محاور الطرق الدائرية تشهد بعض الأحجام، لوجود أعمال توسعة وتطوير فيها، ويكون لها طبيعة خاصة وخاصة مع بداية فترة الذروة المسائية، ومنها أعلى الدائرى، للمتجه إلى التجمع وقادم من البساتين، وأعلى منزل الأوتوستراد.

ونصح صابر القادم من مناطق التجمع ومتجه لمناطق المعادى، من خلال الطريق الدائرى، فمن الأفضل النزول عبر نزلة كارفور والدخول فى مناطق المعراج والخروج مرة أخرى إلى الأوتوستراد، ثم إكمال الطريق إلى المعادى وحلوان.

وأضاف صابر أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيعاب أية كثافات على الطرق.

وتابع صابر، أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع السودان، وتحديدا عند محطة مترو الجامعة، للقادم من الدقى ومتجه إلى فيصل؛ بسبب وجود بعض أعمال التطوير، ناصحا بسلوك شارع الجامعة أو شارع مراد، يكون أفضل حالا.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب محور جوزيف تيتو، وسلوك جسر السويس، فهو أفضل منه حالا، فى هذا التوقيت.

واستطرد صابر، أن كوبرى أكتوبر، وكوبرى 15 مايو، يشهدان بعض الأحجام فى هذا التوقيت، ومن الأفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام بسبب التطوير فى منطقة محور الفردوس، ناصحا بسلوك محور الأوتوستراد والنصر، حيث الحركة المرورية تعمل فيهما بشكل مرض تماما.

ولفت صابر، إلى أن طريق كورنيش النيل، أفضل حالا للقادم من مناطق معهد ناصر ومتجه لمناطق المعادى، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام بوسط المدينة ومن الممكن استخدام نفق الأزهر، موضحا أنه عدا ذلك تكون الحالة المرورية فى باقى الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية مرضية تمامًا.