الرئيس السيسى يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 18 أكتوبر الجارى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 577 لسنة 2020 ، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد. وجاء في تص القرار المنشور في الجريدة الرسمية:" يدعي مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنو 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

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