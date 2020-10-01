شكري وسيارتو يؤكدان عمق العلاقات.. التوقيع على اتفاقيتين بين مصر والمجر في الطاقة والدبلوماسية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو، عمق علاقات التعاون التى تربط بين البلدين فى العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران اليوم الخميس فى ختام جلسة المباحثات التى جرت بمقر وزارة الخارجية.

ورحب شكرى بنظيره المجري.. مشيرا إلى أنهما عقدا مشاورات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.

وأعلن شكرى أنه تم اليوم التوقيع على اتفاقيتين فى قطاع الطاقة وأخرى بين المعهد الدبلوماسي المصرى والمعهد المجري.

وقال إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة كبيرة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المجري اوربان منذ عام ٢٠١٤.. لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين متينة حيث سنحتفل هذا العام بمرور ٩٢ عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأكد وزير الخارجية، وجود إرادة سياسية فى البلدين لتدعيم العلاقات، مضيفا أن المباحثات تناولت أيضا سبل الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أرفع.

وأعرب شكري عن الشكر للمنح الدراسية المقدمة لمصر التى تصل إلى حوالى ١٠٠ منحة والاستفادة من الطلاب المصريين، بالإضافة إلى فرص زيادة الاستثمارات المجرية وتنفيذ مشروع تطوير سكك الحديد بالتعاون مع روسيا والمجر، والأوضاع الاقليمية وعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي والتفهم الذي تبديه دوما المجر لما تشهده مصر.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى العديد من اللقاءات؛ لاسيما وأن المجر ستتولى العام المقبل رئاسة مجموعة فيشجراد ويتم الإعداد لعقد القمة الثانية بين مصر ودول المجموعة العام القادم.

وأوضح وزير الخارجية أنه تم أيضا مناقشة تداعيات كورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد؛ حيث تم إطلاع الوزير المجري على الإجراءات التي اتخذتها مصر؛ لا سيما فى القطاع السياحي، حيث اتخذت السلطات المصرية خطوات لتأمين بأقصى الدرجات السائحين.