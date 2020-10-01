100 جنيه زيادة ومواصلات مجانية أبرزها .. وزيرة التضامن تعلن 4 أخبار سارة لكبار السن

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة ١٠٠ جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم علي ٦٥ عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ ٤١ مليون جنيه وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت الوزيرة أن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط ، ليزيد لـ٥٥٠ جنيها بدلا من ٤٥٠ جنيها ، حيث يحصل علي هذه الزيادة من يحصل علي دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعى، مشددة علي أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم ١٥ أكتوبر الجارى، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم ، حيث تحصل هذه الفئة علي كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدى.

كما أكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة ٥٠٪؜ لمن فوق ٦٠ عاما.

وأوضحت أن عدد الاسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي ٣.٦ مليون اسرة بما يشمل حوالى ١٤.٧ مليون فرد ، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم فى برنامج كرامة منذ يناير ٢٠٢٠ حتى الآن ١٤٦.٣٧٧ مسنا.

وأشارت إلي انه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ ٧٥ عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفي سياق متصل، اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي الاهتمام بالفئات الاولي بالرعاية وخصوصا فئة الكبار بلا مأوي.

وأضافت أن الوزارة تنفذ برنامجا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في ١٣ محافظة هي الاكثر كثافة.

وأشارت إلى أن وزارة المالية أتاحت ١١٣.٥ مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوي وتطوير ٧ مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وشددت القباج علي أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها ١٨ جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوي.