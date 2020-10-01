محافظ الفيوم يثمن جهود الأطقم الطبية خلال أزمة كورونا

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جاء ذلك خلال ترأس محافظ الفيوم للجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور ياسر حتاته عميد كلية طب الفيوم، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، ومدير إسعاف الفيوم، ومديرى مستشفى الحميات، ومديرى الطوارئ، والعلاج الحر، والوقائى، بمديرية الصحة.
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض إمكانيات مستشفيات التأمين الصحى والفيوم العام والحميات والجامعة، فضلاً عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية، ورصد الاحتياجات، ومناقشة كافة متطلبات القطاع الصحى، لمجابهة أية زيادة قد تطرأ فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن عرض مختلف الرؤى والمقترحات ومناقشتها بشكل إيجابى.
وأشار عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، أن المستشفى الجامعى عاد للعمل بشكل كامل بجميع التخصصات خلال الفترة الماضية، بعد انحسار عدد حالات مصابى كورونا، لافتاً أن المستشفى قد أعدت خطط استباقية ومنظمة لمواجهة الطوارئ.
ومن جهتها، أوضحت وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه يتم مراجعة المستلزمات أولاً بأول بمختلف المستشفيات، ورصد الاحتياجات، والتنسيق مع مختلف الجهات للوقاية والتوعية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتة إلى أن العمل بالقطاع الصحى بالمحافظة يسير على ثلاثة محاور هى: الطوارئ ومنها التعامل مع أزمة كورونا، وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية، والمبادرات الرئاسية التى تخفف العبء عن المستشفيات.
وأضافت أنه يتم العمل بالمبادرات من خلال 208 نقطة وموقع لفرق طبية ثابتة ومتحركة، لعلاج أمراض السكر والضغط والاعتلال الكلوى، فضلاً عن العمل بعدد 173 وحدة صحية بها فرق مسح، بجانب حملات التوعوية، كما تم تسليم 4490 حقيبة علاج فيروس كورونا للكبار بجانب 2023 للأطفال تبعاً لبروتوكول العلاج.
وأشار إلى عدم الاستهانة بمؤشر الاصابات المنخفض خلال الفترة الحالية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وخاصةً خلال الفترة القادمة مع اقتراب فصل الشتاء، وتزامناً مع رجوع تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات لبدء الدراسة، لافتاً إلى أن المشهد عالمياً يؤكد عودة الفيروس مرة ثانية بالعديد من الدول.
وشدد على التأكد من توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة عمليات التعقيم والتطهير، وتوفير أماكن للعزل بمختلف المستشفيات المركزية والعامة، وترصد حالات الإصابة بشكل دقيق خاصة تلاميذ المدارس، مؤكداً على توعية الطلاب ومديرى المدارس والمعلمين بمخاطر فيروس كورونا، للتعامل مع أية حالة اشتباه بالمدارس.
وأكد على تدريب القائمين على القوافل الطبية والأطقم الطبية بالوحدات الصحية، للتعامل مع أى حالات اشتباه بالفيروس، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مديريات الصحة والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، وفرع المجلس القومى للمرأة، وكافة الجهات، بتكثيف حملات التوعية، وزيادة ندوات الإرشاد ونشر النصائح والتوصيات لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا.
وكشف محافظ الفيوم عن جاهزية أماكن العزل البديل التى تم توفيرها بمركز التعليم المدنى بشكشوك بأبشواى، ومعسكر إعداد الكشافة بقرية السيليين التابعة لسنورس، ومساكن الإسكان بقرية شدموه التابعة لمركز إطسا.
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